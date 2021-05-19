ЦИК составил новый протокол по выборам на 87 округе и признал Вирастюка избранным нардепом
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины составила новый протокол по выборам народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области. Согласно установленным результатам, победителем остается кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК.
"Учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
На заседании ЦИК составил новый протокол по результатам выборов. После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились:
- Василий Вирастюк - 14 811
- Александр Шевченко - 13 942
- Руслан Кошулинский - 13 463
"Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк", - добавили на заседании ЦИК.
Напомним, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, таким образом, признав действия комиссии противоправными. Такое решение было мотивировано тем, что при установлении результатов голосования ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений.
После этого ЦИК согласился, что не было правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.