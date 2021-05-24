ВС отменил постановление ЦИК об избрании Вирастюка нардепом. В комиссии отреагировали

Центральная избирательная комиссия отреагировала на решение Верховного суда об отмене постановления комиссии о признании Василия Вирастюка избранным народным депутатом. В ЦИК не исключают обжалование.

"Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке", - сообщили в комиссии.

В Центризбиркоме отметили, что решение ВС получили и сейчас его изучают.

Напомним, Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов Верховной рады в округе №87 на Прикарпатье.

Как писало РБК-Украина, 19 мая ЦИК составил новый протокол о результатах довыборов, согласно которому Вирастюка признали избранным нардепом.

Ранее в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд. После этого комиссия согласилась, что не было правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.