ЦВК оскаржила скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Верховного суду щодо скасування протоколу про результати довиборів в Раду на 87-му окрузі. Цим протоколом ЦВК затвердила перемогу Василя Вірастюка.
"Сьогодні, після детального опрацювання рішення Верховного суду, комісія подала апеляційну скаргу на це рішення", - повідомив Центрвиборчком.
У ЦВК наголосили, що наразі немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі.
"В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду", - зазначила комісія.
Нагадаємо, у квітні ЦВК вже визнавала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.
19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 та визнала Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив цей протокол у Верховному суді.
Як писало РБК-Україна, 23 травня Верховний Суд частково задовільнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня.