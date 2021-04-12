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ЦИК обязал комиссию 87 округа составить подробный протокол по итогам голосования

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 21:44
ЦИК обязал комиссию 87 округа составить подробный протокол по итогам голосования Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязала ОИК №87 составить подробный протокол по итогам голосования. В ЦИК подчеркнули, что пока не могут определить результаты выборов в этом округе.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook по итогам заседания.

Отмечается, что ЦИК пока не может определить результаты выборов в 87 округе из-за обжалований итогов голосования в судах. "В настоящее время в судах еще находятся апелляционные жалобы на решения суда первой инстанции по трем делам. Результаты их рассмотрения должны завтра, 13 апреля", - уточнили в комиссии.

Глава ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились две ситуации. Суд отметил решение о пересчете голосов. Следовательно, окружная комиссия должна взять за основу первичный протокол участковой комиссии и вести его данные в уточненный протокол.

Кроме того, из-за признания недействительным голосование на отдельных избирательных участках ЦИК должна составить протокол о пересчете и внести эти данные в уточненный протокол.

"Надеюсь, что окружная избирательная комиссия исполнит требования закона об установлении достоверных результатов голосования, которые максимально точно отражают волеизъявление избирателей, а также в полной мере учитывают решения судов", - добавил глава ЦИК.

Напомним, 8 апреля окружной административный суд Ивано-Франковска отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 в селе Парище. Это уже второй иск об отмене решения окружной избирательной комиссии, который удовлетворил суд.

Отметим, ЦИК приняла протокол об итогах выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Как заявил глава ЦИК Олег Диденко, официально результаты голосования будут объявлены после того, как все суды, в которые поступили заявления о нарушениях, вынесут свои решения.

Согласно текущим данным, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.

При этом полиция открыла 17 уголовных дел за нарушения на этих выборах.

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