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ЦВК оголосить результати виборів президента 30 квітня

Новини » Вибори 2019    26.04.2019 - 18:38
ЦВК оголосить результати виборів президента 30 квітня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання відбудеться орієнтовно о 12:00

Центральна виборча комісія планує оголосити результати другого туру виборів президента на засіданні 30 квітня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у п'ятницю.

Повідомляється, що засідання відбудеться орієнтовно о 12:00.

"30 квітня орієнтовно о 12:00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила офіційні результати виборів 2019 на закордонному окрузі. На засіданні ЦВК підписали протокол про результати голосування в закордонному окрузі. У підсумковому документі, за даними Центрвиборчкому, у другому турі президентських виборів взяли участь понад 59 тисяч виборців. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 54,73%, за Володимира Зеленського - 43,78%.

Додамо, сьогодні ЦВК прийняла паперові протоколи від всіх округів.

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