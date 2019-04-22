Макрон поздравил Зеленского с победой

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон поздравил Зеленского по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Макрон поздравил Зеленского по телефону. В ответ Зеленский поблагодарил французского президента за поддержку.

"Благодарю президента Франции Эммануэлю Макрону за приветствия и поздравления", - написал он.

Напомним, ранее слова поздравления Зеленскому высказал председатель Европейского парламента Дональд Туск.

Перед этим Зеленского с победой поздравил канцлер АвстрииСебастьян Курц. Также он призвал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Также президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу.