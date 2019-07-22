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ЦИК обработал четверть протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 05:49
ЦИК обработал четверть протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" по-прежнему лидирует со значительным отрывом

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета более 25% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

ЦИК обработал четверть протоколов

По результатам подсчета четверти протоколов, голоса распределяются следующим образом:

  • "Слуга народа" - 42.03%
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 12.64%
  • "Европейская солидарность" - 8.64%
  • "Батькивщина" - 8.33%
  • Партия "Голос" - 6.38%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-ный барьер.

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

Добавим также, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

В Полтавской обл. на двух избирательных участках заполняли протоколы будущим числом ЦИК опубликовал данные более 15% протоколов
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияпротокол
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