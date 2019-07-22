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ЦИК обработал более 46% протоколов


Лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия обработала 46,2% протоколов на внеочередных парламентских выборах, лидирует партия "Слуга народа". Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, по данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42.35% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа За жизнь" с 12.80%.

В "Европейской солидарности" - 8.70%, а в партии "Батькивщина" - 8.05%.За партию "Голос" проголосовали 6.43% избирателей.

Отметим, что после поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил покинуть пост главы партии "Самопомич". По состоянию на 9:53, за "Самопомич" проголосовали 0.70% избирателей, или 42 391 человек.

РБК-Украина писало, что на зарубежных избирательных участках подсчитали 100% протоколов. Там победу одержала партия "Европейская солидарность", за нее проголосовали 29,55% избирателей. Второе место заняла партия "Слуга народа" - 28,13% избирателей и третье место у "Голоса"(19,67%).

Напомним, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека, а не пришли проголосовать на парламентские выборы 14 млн 770 тысяч 894 избиратели. Явка на внеочередных выборах Верховной рады является самой низкой за всю историю парламентских выборов

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