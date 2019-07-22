Садовый покидает пост лидера партии "Самопомич"

Фото: Андрей Садовый (city-adm.lviv.ua)

Мэру Львова трудно совмещать две должности

После поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич". Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 после обнародования результатов экзит-полов.

Садовый заявил, что останется в "Самопомочи" как член партии, на не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - сообщил он.

Он отметил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах 21 июля партия "Самопомич" получила 0,7% голосов и в парламент не проходит.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах Украине 26 октября 2014 года партия "Самопомич" получила 10,97% голосов избирателей.