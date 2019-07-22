ЦИК обработал 35% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" продолжает лидировать

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 35,5% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.19 %

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.45 %

"Европейская солидарность" - 8.71%

"Батькивщина" - 8.15%

Партия "Голос" - 6.39%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.

Как писало РБК-Украина, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

РБК-Украина писало, что окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Подчеркнем, такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.