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Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 23:13
Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенбер ждет сотрудничества с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он.

Напомним, посольство США в Украине после публикации промежуточных результатов выборов 2019 поздравило с победой Владимира Зеленского. 

Добавим, канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Курц призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Twitter поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.

По результатам подсчета 2% голосов лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 71,28% украинцев. В то же время действующий президент Петр Порошенко набирает 26,38% голосов.

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