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Туск поздравил Зеленского с победой

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 23:26
Туск поздравил Зеленского с победой
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Туск заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза

Председатель Европейского парламента Дональд Туск поздравил с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в Twitter.

Он также заверил, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Туск.

Туск поздравил Зеленского с победой

Напомним, ранее Зеленского с победой поздравил канцлер Австрии Себастьян Курц. Также он призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

Также президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с и пригласил его в Польшу.

Добавим, что данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов в Украине побеждает Владимир Зеленский. Его поддержали 72,8% избирателей, Порошенко - 27,2%.

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