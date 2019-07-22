ЦИК обработал 2% протоколов

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 1% протоколов
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 2% протоколов на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.
По результатам подсчета 2% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
"Слуга народа" - 44,2%
"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%
"Европейская солидарность" - 8,8%
"Батькивщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Данные второго экзит-пола от первого существенно не отличаются. По результатам выборов в Раду в парламент 9 созыва проходят:
"Слуга народа" - 44,2
"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4
"Европейская солидарность" - 8,8
"Батькивщина" - 7,4
"Голос" - 6,5
Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.
Как писало РБК-Украина, данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.