ЦИК обработал 2% протоколов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 1% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 2% протоколов на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По результатам подсчета 2% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 39,13%;

"Батькивщина" - 10,53%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 9,03%;

"Европейская солидарность" - 9%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 7,37%;

"Голос" - 5,88%.

Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

"Слуга народа" - 44,2%

"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%

"Европейская солидарность" - 8,8%

"Батькивщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

Данные второго экзит-пола от первого существенно не отличаются. По результатам выборов в Раду в парламент 9 созыва проходят:

"Слуга народа" - 44,2

"Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4

"Европейская солидарность" - 8,8

"Батькивщина" - 7,4

"Голос" - 6,5

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Как писало РБК-Украина, данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.