ЦВК опрацювала 2% протоколів

Раніше ЦВК опублікувала результати обробки 1% протоколів
Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 2% протоколів на вибори в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.
За результатами підрахунку 0,03% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:
Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.
За даними першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:
"Слуга народу" - 44,2%
"Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%
"Європейська солідарність" - 8,8%
"Батьківщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
Дані другого екзит-полу від першого суттєво не відрізняються. За результатами виборів у Раду в парламент 9 скликання проходять:
"Слуга народу" - 44,2
"Опозиційна платформа - За життя"- 11,4
"Європейська солідарність" - 8,8
"Батьківщина" - 7,4
"Голос" - 6,5
Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.
Як писало РБК-Україна, дані Центральної виборчої комісії свідчать, що остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня, склала 49,84%. Так, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.