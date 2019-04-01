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ЦИК обнародовал данные подсчета 45% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 07:55
ЦИК обнародовал данные подсчета 45% голосов
Фото: голосование на выборах 2019 (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 45% протоколов по состоянию на 7:55

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 45% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 7:55 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,16% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого голоса отдали 16,71% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, у нее 13,09% голосов "за".

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК обработал уже более 40% бюллетеней: первое место занимает Зеленский, на втором - Порошенко, а на третьем - Юлия Тимошенко.

Подчеркнем, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, Петр Порошенко на втором месте - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Кроме того, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей: она составила 63,52% в 199 округах. При этом во Львовской области она оказалась наивысшей - 68,88%. Вместе с тем голосовать не пришли, как гласят данные комиссии, более 10 млн украинских граждан.

Добавим также, голосование на выборах президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (США).

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