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Голосование на выборах президента Украины закончилось за рубежом

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 06:00
Голосование на выборах президента Украины закончилось за рубежом
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Голосование завершилось на участке в Сан-Франциско в 6 утра

Голосование на выборах президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, голосование завершилось в 6 утра в понедельник, 1 апреля.

Отметим, на заграничных избирательных участках голосование проводилось с 8:00 до 20:00 по местному времени стран.

Добавим, что избирательные участки в Украине закрылись в 20:00 в воскресенье, 31 марта. Они работали с 8 утра.

Как писало РБК-Украина ранее, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, была Австралия. Голосование там началось в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

Напомним, в Министерстве иностранных дел ранее разъяснили, что за рубежом в день выборов президента Украины 31 марта не смогут проголосовать граждане, которые не смогут лично присутствовать на избирательном участке. Также подчеркивалось, что избиратель сможет проголосовать, если он включен в списки и лично прибудет на УИК в день голосования. Но не проголосуют граждане, которые не возьмут с собой загранпаспорт.

Добавим также, выборы 2019 в заграничном избирательном округе мониторили 153 наблюдателя.

Так, всего в 72 странах был создан 101 избирательный участок.

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