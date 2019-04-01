ЦВК оприлюднила дані підрахунку 45% голосів

Фото: голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 45% протоколів станом на 7:55

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала більше 45% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 7:55 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,16% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого голоси віддали 16,71% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, у неї 13,09% голосів "за".

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала вже понад 40% бюлетенів: перше місце займає Зеленський, на другому - Порошенко, а на третьому - Юлія Тимошенко.

Підкреслимо, згідно з остаточними даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, Петро Порошенко на другому місці - за нього віддали голоси 17,8% респондентів, а у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Крім того, Центрвиборчком оприлюднив остаточні дані щодо явки виборців: вона склала 63,52% у 199 округах. При цьому у Львівській області вона виявилася найвищою - 68,88%. Разом з тим голосувати не прийшли, як свідчать дані комісії, більше 10 млн українських громадян.

Додамо також, голосування на виборах президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (США).