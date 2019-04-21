ЦИК обнародовал данные подсчета 2% протоколов

Результаты второго тура выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК через информационно-аналитическую систему "Выборы".

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 71,28% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 26,38% украинских граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Данные экзит-пола ТСН также отдают победу Зеленскому, который получает 72,7% голосов избирателей, Порошенко - 27,3%.

Исследование провели компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опросили около 17 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Напомним, в первом туре выборов в Украине 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%).