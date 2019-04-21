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ЦВК оприлюднив дані підрахунку 2% протоколів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:10
ЦВК оприлюднив дані підрахунку 2% протоколів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком обробив 2% протоколів станом на 22:10

Результати другого туру виборів в Україні: Центральна виборча комісія обробила 2% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК через інформаційно-аналітичну систему "Вибори".

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 71,28% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього віддали голоси 26,38% українських громадян.

ЦВК оприлюднив дані підрахунку 2% протоколів

Раніше РБК-Україна писало, що згідно результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський з 73% голосів, 25,5% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Дані екзит-полу ТСН віддають перемогу Зеленському,, який отримує 72,7% голосів виборців, Порошенко - 27,3%.

Дослідження провели компанії TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитали близько 17 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць. Похибка вибірки становить не більше 0,7%.

Нагадаємо, у першому турі виборів в Україні 31 березня 2019 року за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%).

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