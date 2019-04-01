ЦИК обнародовал данные подсчета 10% голосов

Голосование на выборах 2019 (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 10% протоколов по состоянию на 2:12

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 10% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 2:12 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, первым кандидатом идет Владимир Зеленский, за него отдали голоса 29,66% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,83% граждан. На третьем месте - Юлия Тимошенко, 13,75% голосов "за".

На четвертом месте Юрий Бойко с результатом 11,32%, а на пятом - Анатолий Гриценко с 6,84% голосов.

Так, в 2014 году на внеочередных выборах президента уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. При этом данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.

Как писало РБК-Украина, явка на выборах 2019, по обновленным данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 63,48% в 198 округах из 199.

Напомним, по окончательным данным Национального экзит-пола Владимир Зеленский с результатом 30,6% голосов лидирует, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,7%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.