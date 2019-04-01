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ЦВК оприлюднила дані підрахунку 10% голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 02:12
ЦВК оприлюднила дані підрахунку 10% голосів
Голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 10% протоколів станом на 2:12

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала понад 10% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 2:12 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, першим кандидатом йде Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 29,66% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,83% громадян. На третьому місці - Юлія Тимошенко, 13,75% голосів "за".

На четвертому місці Юрій Бойко з результатом 11,32%, а на п'ятому – Анатолій Гриценко з 6,84% голосів.

Так, у 2014 році на позачергових виборах президента вже у першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. При цьому дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.

Як писало РБК-Україна, явка на виборах 2019, за оновленими даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склала 63,48% в 198 округах з 199.

Нагадаємо, за остаточними даними Національного екзит-полу Володимир Зеленський з результатом 30,6% голосів лідирує, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,7%, а за Анатолія Гриценка проголосували 7,1% опитаних.

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