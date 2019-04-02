Появились результаты голосования еще двух областей

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 подсчитали еще в Ровенской и Харьковской областях

Подсчет результатов выборов 2019 завершился еще в двух областях. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчета в Ровенской области, победу в первом туре одержал Владимир Зеленский с 24,01% голосов. Далее идут Петр Порошенко с 22,32% и Юлия Тимошенко с 15,96%. При этом Зеленский набрал наибольшее количество голосов в четырех округах из пяти.

В Харьковской области уверенное первое место занял Зеленский с 36,39%. За ним расположились Юрий Бойко с показателем 26,58% и Петр Порошенко с 8,52%. При этом Бойко обошел Зеленского только на одном округе из 14.

Напомним, первым регионом, где завершился подсчет голосов, стала Полтавская область. По результатам подсчета, на всех округах победил Зеленский. Второе место в семи округах из восьми заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Позже ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов в Сумской области, где на всех шести округах тоже победил Зеленский с результатом 32,66%. Второе место заняла Тимошенко с 16,42%, третье - Юрий Бойко с 11,19%. Действующий президент Петр Порошенко показал четвертый результат - 10,66%.