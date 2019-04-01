В ЦИК назвали сроки оглашения официальных итогов выборов

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты первого тура выборов 2019 объявят до 10 апреля

Официальные результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить до 10 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы Центризбиркома Евгений Радченко.

По словам Радченко, результаты первого тура выборов 2019 успеют объявить до 10 апреля в установленные законом сроки. Он также отметил, что на сегодня сложно спрогнозировать дату оглашения официальных результатов.

"Я не знаю, как будут везти бюллетени в окружные комиссии, и как протоколы будут везти с ОИК. Графика нет. Как можно оценивать процесс, если сдала только одна комиссия с двух участков?", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК начал принимать бумажные протоколы с мокрыми печатями от окружных избиркомов. В частности, сегодня на заседание Центризбиркома прибыли члены комиссии №51 из поселка Зайцево Донецкой области.

"Во время принятия и обработки протоколов могут быть установлены недостатки и несовпадения", - подчеркнула глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Также сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии усилят контакты с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура президентских выборов.