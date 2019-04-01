В ЦИК усилят сотрудничество с окружными избиркомами до назначения второго тура

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

ЦИК будет сотрудничать с окружными комиссиями для того, чтобы помочь им быстро обработать протоколы УИК

В Центральной избирательной комиссии планируют усилить сотрудничество с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура президентских выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга 1 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Перед ЦИК стоит очень амбициозная задача. Потому что промежуток времени, который есть между подведением результатов и окончательным подписанием ЦИК протокола и назначением голосования 21 апреля очень короткий. Будем как можно больше сотрудничать с окружными комиссиями для того, чтобы помочь им быстро обработать протоколы УИК", - сообщила Слипачук.

Она отметила, что ЦИК сообщит, когда появится информация о протоколах с ОИК.

По ее словам, представители СМИ и избиратели смогут приобщиться к так называемому непрерывному заседанию ЦИК.

"В течение этого непрерывного заседания мы будем осуществлять обработку протоколов перед окончательным подписанием", - добавила Слипачук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия планирует объявить о проведении второго тура президента после подсчета результатов выборов в Украине. Слипачук отметила, что перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.