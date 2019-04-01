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ЦИК начала получать бумажные протоколы от окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 14:55
ЦИК начала получать бумажные протоколы от окружных избиркомов
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заседании ЦИК был объявлен перерыв до 17:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала получать от представителей окружных избирательных комиссий бумажные протоколы с результатами голосования избирателей с мокрыми печатями. Об этом во время так называемого непрерывного заседания заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время принятия и обработки протоколов окружных и обработки протоколов ОИК могут быть установлены недостатки и несовпадения. Поэтому некоторых коллег в течение непрерывного заседания мы будем видеть, например, дважды, для того, чтобы получить уточненный протокол", - сообщила Слипачук.

Добавим, что члены ЦИК получили бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования от Окружной комиссии в Донецкой области.

"На заседание прибыли наши коллеги из окружной комиссии территориального избирательного округа №51. Этот поселок городского типа Зайцево Донецкой области. Первый вопрос - объявление протоколов ОИК об итогах голосования в пределах округов", - сообщила Слипачук.

Протоколы об итогах голосования принял член ЦИК Михаил Вербенский, который является куратором от комиссии по Донецкой области. После получения протокола от ОИК в заседании был объявлен перерыв до 17:00.

Напомним, Слипачук ранее заявила, что в Центральной избирательной комиссии планируют усилить сотрудничество с окружными избирательными комиссиями до назначения второго тура.

Добавим, Центральная избирательная комиссия планирует объявить о проведении второго тура президента после подсчета результатов выборов в Украине. Слипачук отметила, что перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.

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