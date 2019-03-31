В ЦИК назвали области с наибольшей явкой

По предварительным данным по явке на выборах в Украине по состоянию на 11:00, наибольшая активность избирателей наблюдается в Запорожской области. Об этом около 13:00 сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Так, в Запорожской области по состоянию на 11:00 явка составляет 20,74%. На втором месте Луганская область, где проголосовали уже 20,61% избирателей. На третьем месте Полтавская область, где активность избирателей составляет 20,55%.

Также 20% явка достигла в Черкасской и Черниговской областях.

Отметим, что по состоянию на 13:30 информацию о явке на 11:00 утра в ЦИК передали 197 округов из 199.

Кроме того, в ЦИК отмечают, что информация с округов западных регионов пока не полностью передана в Центризбирком.

Напомним, по последним данным Центральной избирательной комиссии, явка на президентских выборах по состоянию на 11:00 составляет 16,61%. Соответствующие данные были переданы в Центризбирком с 193 из 199 избирательных округов.

Ранее, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев.

Кроме того, глава Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что доволен организацией президентских выборов в Украине. По словам Панахова, выборы президента Украины хорошо организованы и проходят относительно спокойно.