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Глава ЦИК Азербайджана прокомментировал организацию выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 13:32
Глава ЦИК Азербайджана прокомментировал организацию выборов в Украине
Фото: глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов (MINVAL.AZ)

По словам Панахова, выборы в Украине хорошо организованы

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов доволен организацией президентских выборов в Украине. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту РБК-Украина на одном из избирательных участков в Киеве.

По словам Панахова, выборы президента Украины хорошо организованы и проходят относительно спокойно.

"Все хорошо организовано, выборы проходят тихо и гладко. Потому что основное требования для демократических выборов - чтобы все было спокойно. Никаких эксцессов пока не наблюдалось", - отметил Панахов.

Он добавил, что международные наблюдатели ожидали, что "политическая температура будет выше, чем на данный момент".

"Мы (международные наблюдатели, - ред.) думали, что будут столкновения и конфликты", - сказал Панахов.

Напомним, что по данным Центральной избирательной комиссии явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 16,35%. Сведения об активности избирателей в Центризбирком передали уже 166 избирательных округов.

Кроме того, в Комитете избирателей Украины сообщили, что главными проблемами во время голосования на президентских выборах остаются незаконная агитация, работа комиссий, фотографирование бюллетеней и провокации.

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