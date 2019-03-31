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В ЦИК обновили данные по явке избирателей

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 13:21
В ЦИК обновили данные по явке избирателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 11:00 активность избирателей по Украине составляет 16, 61%

О явке на выборах по состоянию на 11:00 проинформировали почти все окружные избирательные комиссии. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

ЦИК уже получил данные со 193 из 199 избирательных округов.

"По состоянию на 11:00 активность избирателей по Украине и ЗВО составляет 16, 61%",- сообщили в ЦИК.

Так, в 13:00 Центризбирком еще не собрал данные об окончательной явке избирателей, которая наблюдалась на 11 часов утра.

В ЦИК обновили данные по явке избирателей

Фото: ход голосования по регионам (РБК-Украина)

Ранее сообщили, что по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 16,08%.

РБК-Украина писало, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев.

Отметим, на внеочередных президентских выборах в 2014 году явка составляла около 60%. Тогда избиратели выбирали среди 23 кандидатов в президенты. Самая высокая явка была зафиксирована во Львовской области (78,2%). Еще выше 70% поднималась явка в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

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