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ЦИК назвал окончательные данные по сменившим место голосования


Место голосование сменило более 280 тысяч избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательные данные по гражданам Украины, которые сменили место голосования на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, место голосование изменили 280 тыс. 992 украинца. Наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", - говорится в сообщении. 

Отметим, в штабе операции Объединенных сил рассказали как военные будут голосовать на выборах в Раду. Голосование состоится на обычный избирательних участках, а соответствующие заявления по поводу изменения места голосования военнослужащих уже направлены в реестр избирателей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что более тысячи жителей оккупированного Крыма сменили место голосования на внеочередных парламентских выборах. По данным Государственного реестра избирателей, по состоянию на 7 июля место голосования изменили 907 жителей Крыма и 256 жителей Севастополя.


 
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