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Место голосования сменили более тысячи жителей аннексированного Крыма

Новости » Выборы 2019    07.07.2019 - 23:15
Место голосования сменили более тысячи жителей аннексированного Крыма
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Большая часть жителей Крыма сменили место голосования на Киев

Более тысячи жителей аннексированого Крыма сменили свое место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным Государственного реестра избирателей Украины, по состоянию на воскресенье, 7 июля, место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя.

Отмечается, что больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве (339 и 66 соответственно).

Добавим, что срок для изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает 15 июля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. В ЦИК рассмотрели заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, об отказе учавствовать в избирательном процессе.

Также ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа. Заниматься передачей бюллетеней в соответствующие избиркомы ЦИК уполномочил государственное предприятие специальной связи.

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