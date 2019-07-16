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ЦВК назвав остаточні дані по змінили місце голосування


Місце голосування змінило понад 280 тисяч виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточні дані по громадянам України, які змінили місце голосування на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК Facebook.

Як повідомляється, місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. Найбільшу кількість заяв було подано від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

"Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців почали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у штабі операції Об'єднаних сил розповіли як військові будуть голосувати на виборах в Раду. Голосування відбудеться на звичайний избирательних ділянках, а відповідні заяви з приводу зміни місця голосування військовослужбовців вже направлені до реєстру виборців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що більше тисячі жителів окупованого Криму змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Державного реєстру виборців, станом на 7 липня змінили місце голосування 907 жителів Криму і 256 жителів Севастополя.


 
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