ЦИК назначила первые местные выборы в шести ОТГ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании, которое состоялось 18 октября, назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, соответствующее решение ЦИК приняла рассмотрев обращения четырех областных государственной администрации (ОГА) относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Таким образом, выборы пройдут в Днепропетровской области в 3 ОТГ, во Львоской области в одном ОТГ, в Сумской области в одном ОТГ и в Черновицкой области в одном ОТГ.

Кроме того, Центризбирком объявил с 9 ноября начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах.

Кроме того, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале 2019 года.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора. При этом глава Рады отметил, что теоретически выборы в Киеве могут состоятся в следующем году.