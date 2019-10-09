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Разумков сообщил сроки утверждения закона о столице

Новости » Политика    09.10.2019 - 20:54
Разумков сообщил сроки утверждения закона о столице
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Выборы в Киеве могут состояться в 2020 году

Спикер Верховной рады заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, законопроект будет принят Радой максимум через полтора месяца.

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - заявил он.

При этом он отметил, что теоретически выборы в Киеве состоятся в следующем году.

"Посмотрим, как будет все происходить. Я никогда не даю 100%, но 95%, что выборы пройдут 2020 года", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Документ поддержали 244 народных депутата. Законопроектом предусматривается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов столицы, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и главы КГГА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению. Такое решение был принят комитетом парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в ходе заседания.

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