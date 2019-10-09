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В "Слуге народа" назвали возможные сроки проведения выборов в Киеве

Новости » Политика    09.10.2019 - 21:28
В "Слуге народа" назвали возможные сроки проведения выборов в Киеве
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале 2020 года

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале следующего года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Двуглавый Киев: как команда Зеленского забирает у Кличко контроль над столицей".

По его словам, местные выборы по всей стране могут состояться весной, однако он не видит смысла разводить их по времени.

"Учитывая все законодательные процедуры и сроки, местные выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале. Однако если местные выборы по всей стране – первые выборы в соответствии с реформой административно-территориального устройства – состоятся весной, то, возможно, не будет смысла разводить их по времени с разницей в месяц или два", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спикер Верховной рады заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора. При этом глава Радыотметил, что теоретически выборы в Киеве могут состоятся в следующем году.

Ранее Александр Корниенко заявлял, что местные выборы в Киеве вряд ли пройдут в декабре, так как у парламента недостаточно времени для принятия соответствующего решения.

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