ЦВК призначила місцеві вибори в шести ВІДГ

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні, яке відбулося 18 жовтня, призначила на 29 грудня 2019 року перші місцеві вибори в шести об'єднаних територіальних громадах (ВІДГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, відповідне рішення ЦВК прийняла розглянувши звернення чотирьох обласних державної адміністрації (ОДА) щодо призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням ВІДГ.

Таким чином, вибори пройдуть в Дніпропетровській області в 3 ВІДГ, під Львоской області в одному ВІДГ, в Сумській області в одному ВІДГ і в Чернівецькій області в одному ВІДГ.

Крім того, Центрвиборчком оголосив з 9 листопада початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ВІДГ та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори в Києві можуть відбутися не раніше ніж у січні-лютому 2019 року.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект про столицю України буде затверджено в цілому через місяць-півтора. При цьому голова Ради зазначив, що теоретично вибори в Києві можуть відбутися в наступному році.