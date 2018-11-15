В ЦИК напомнили о незаконности досрочной агитации

Фото: ЦИК (РБК-Украина, Виталий Носач)

При этом ЦИК не имеет юридических инструментов для запрета досрочной агитации

Центральная избирательная комиссия напоминает кандидатам в президенты, что досрочная агитация - незаконна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В ЦИК напоминают, что предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центризбиркомом и заканчивается за 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов, и досрочное проведение такой агитации является нарушением.

При этом сейчас, задолго до начала президентской избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов.

"Нередки случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и т.д.", - указано в сообщении.

Ведомство информирует, что такие акции осуществляются за пределами избирательного процесса и, таким образом, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансированию.

Вместе с тем комиссия не имеет юридических инструментов для запрета досрочной агитации.

"ЦИК не имеет юридических инструментов для запрета досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами. Такая практика, как досрочная агитация, может привести к нарушению принципа равенства", - отметили в ЦИК.

В связи с этим Центризбирком призывает всех субъектов избирательного процесса воздержаться от преждевременной агитации и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о необходимости внести в закон о выборах президента определенные точечные изменения. По ее словам, без изменений в избирательном законодательстве могут возникнуть сложности во время процесса голосования.

РБК-Украина ранее сообщало, что президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из государственного бюджета Украины.

Добавим также, что в проекте бюджета-2019 не заложены средства на закупку видеокамер или организацию технического процесса видеотрансляции с избирательных участков.