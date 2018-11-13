Президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из госбюджета, - ЦИК

Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина)

На первый тур предусмотрено использовать 1,5 млрд гривен, а на второй тур - 848 млн гривен

Президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из государственного бюджета Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на первый тур предусмотрено использовать 1,5 млрд гривен, а на второй тур - 848 млн гривен.

"Общее количество средств, предусмотренных пока в государственном бюджете на 2019, что касается выборов президента, составляет 2 миллиарда 354 миллионов 880 тысяч гривен", - сообщил Радченко.

Как писало РБК-Украина ранее, Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы, о чем предупредил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время конференции по гибридной войне в Украине. По словам главы парламента, президент России Владимир Путин использует высокие достижения западной цивилизации для распространения своего влияния.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.