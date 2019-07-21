В ЦИК началось заседание по двум проблемным округам

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК обсудит вопросы относительно проблемных 94-го и 207-го округов

В день выборов в Верховную раду 21 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила провести отдельное заседание относительно двух проблемных округов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заседание планируется начать в 20:00. В ходе заседания будут обсуждаться вопросы относительно проблемного 94-го округа в Киевской области (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы), а также ряд вопросов 207 округа (город Новгоро-Северский, Черниговская область).

Напомним, на одномандатном избирательном округе №94 на выборах в Раду уже были заменены все члены УИК, которые были назначены по незаконным представлениям.

РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94. В частности, члены ОИК без ведома представителей одной из партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий

Отметим, что в данном округе зарегистрировано 42 кандидата. В том числе народный депутат Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.