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У ЦВК почалося засідання по двом проблемних округах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 20:48
У ЦВК почалося засідання по двом проблемних округах
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК обговорить питання щодо проблемних 94-го і 207-го округів

У день виборів у Верховну раду 21 липня Центральна виборча комісія (ЦВК) вирішила провести окреме засідання щодо двох проблемних округів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання планується почати в 20:00. В ході засідання будуть обговорюватися питання щодо проблемного 94-го округу в Київській області (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони), а також ряд питань 207 округу (місто Новгоро-Сіверський, Чернігівська область).

Нагадаємо, на одномандатному виборчому окрузі №94 на виборах в Раду вже були замінені всі члени ДВК, які були призначені за незаконним уявленням.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94. Зокрема, члени ОВК без відома представників однієї з партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій

Зазначимо, що в даному окрузі зареєстровано 42 кандидата. У тому числі народний депутат Ігор Кононенко, журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський.

На 94 окрузі замінили всіх незаконно призначених членів ДВК Явка на виборах в Раду досягла 37% (оновлено)
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