ЦИК купила значки нардепам по 1,8 тыс. грн

Центральная избирательная комиссия потратила на нагрудные значки для народных депутатов 1,69 млн грн, при этом один значок обошелся в 1,8 тыс. грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProZorro.

Согласно данным системы ProZorro, было заказано 470 комплектов из двух нагрудных значков народных депутатов размером 35х36 мм. Значки выполнены из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки.

Стоимость одного комплекта значков в футляре - 3,6 тыс. грн. Таким образом, один значок обошелся в 1,8 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты фракции "Слуга народа" будут носить свои нагрудные значки. Они будут зеленого цвета с надписью "Слуга народа".

Также РБК-Украина сообщало, что количество народных депутатов может быть сокращено с 450 до 300. Соответствующий законопроект внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого Зеленский предложил лишать народных депутатов мандата за прогулы заседаний. Также лишить мандата могут за неличное голосование народным депутатом.