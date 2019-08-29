Депутаты фракции "Слуга народа" будут носить собственные нагрудные значки

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Значки депутатов "Слуги народа" будут содержать символику партии

Депутаты фракции "Слуга народа" вместо стандартных нагрудных значков народных депутатов в Верховной раде будут носить значки с символикой партии. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По словам Корниенко, значки будут зеленого цвета, и иметь круглую форму. Также на них будет надпись "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали", - сообщил нардеп.

Также Корниенко отметил, что фракция "Слуга народа" в ближайшее время планирует внести изменения в Конституцию Украины относительно личного голосования.

"Фракция "Слуга народа" будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия из-за голосования не лично", - сказал Корниенко.

Отметим, стандартный значок народного депутата Украины имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что депутаты партии "Слуга народа" планируют подписать документ, который станет альтернативой коалиционному соглашению. Причиной этому стало то, что коалиционное соглашение не может подписывать одна партия.