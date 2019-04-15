ЦИК ко второму туру передал бюллетени на заграничные участки

Ко второму туру выборов 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на заграничные участки. Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Сообщается, что ЦИК на заседании 15 апреля передал избирательным комиссиям зарубежных участков бюллетени для выборов президента во втором туре. Всего на 101 заграничный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены участковых избирательных комиссий для проведения президентских выборов 2019. Наименьшее количество кандидатов в члены УИК подал действующий президент Петр Порошенко.

Отметим, по состоянию на 13 апреля, на второй тур выборов зарегистрировалось 2360 официальных наблюдателей из других стран и международных организаций. Среди них наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, Всемирного конгресса украинцев, Международной неправительственной организации Canadem, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и так далее.