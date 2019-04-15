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ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці


На вибори 2019 передали понад 430 тис. бюлетенів на закордонні дільниці

До другого туру виборів 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Про це йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що ЦВК на засіданні 15 квітня передала виборчим комісіям закордонних дільниць бюлетені для виборів президента у другому турі. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій для проведення виборів 2019. Найменшу кількість кандидатів у члени ДВК подав чинний президент Петро Порошенко.

Зазначимо, станом на 13 квітня, на другий тур виборів зареєструвалося 2360 офіційних спостерігачів з інших країн та міжнародних організацій. Серед них спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами, Світового конгресу українців, Міжнародної неурядової організації Canadem, Парламентської асамблеї ОБСЄ і так далі.

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