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В Кировоградской обл. не хватает членов УИК для проведения выборов

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 17:16
В Кировоградской обл. не хватает членов УИК для проведения выборов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Кандидатов в члены участковых избиркомов не хватает во всех округах области

В Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены участковых избирательных комиссий (УИК) для проведения президентских выборов 2019. Об этом заявили в гражданской сети ОПОРА, сообщает РБК-Украина.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, во всех округах Кировоградской области не хватает кандидатов в члены УИК. Так, наименьшее количество кандидатов в члены УИК подал действующий президент Петр Порошенко.

"В Кировоградской области кандидат в президенты Владимир Зеленский на большинство участков внес достаточное количество кандидатур в члены УИК. Кандидат в президенты Петр Порошенко внес всего по 2-3 кандидатуры в члены УИК вместо предусмотренных законом 6-8", - отметили в ОПОРЕ.

Отмечается, что больше всего кандидатов в члены участковых избиркомов не хватает в территориальном избирательном округе (ТИО) №100. В данном округе не хватает 1008 членов УИК.

"При недостатке членов УИК от кандидатов, комиссия формирует состав УИК по представлению председателя соответствующей избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК. В данной ситуации это будет сложно сделать за сжатые сроки и масштабы "недостачи" - до 4 тысяч человек. Соответственно, формирование УИК в установленный законом срок, до 15 апреля включительно - может быть затруднено", - отметила координатор ОПОРЫ в Кировоградской области Зоя Лебедь.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что по состоянию на 13 апреля , на второй тур выборов президента Украины в целом зарегистрировалось 2360 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Место голосования сменили уже более 200 тысяч граждан Кандидатам в президенты официально разрешили агитировать
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