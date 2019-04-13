ЦИК сообщила о количестве иностранных наблюдателей

Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

По состоянию на 13 апреля зарегистрировано 2360 международных наблюдателей

По состоянию на сегодня, 13 апреля, на второй тур выборов президента Украины в общем зарегистрировалось 2360 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

От Соединенных Штатов зарегистрированы 63 официальных наблюдателя от Польши - 40, от Словакии - 16, от Франции - 15, в Германии - 13.

Швеция, Литва, Чехия и Япония - по 5. Иордания и Испания - по 4. От Аргентины, Норвегии и Турции - по 3. Бельгия и Португалия - по 2. Азербайджан, Молдова и Швейцария - по 1.

Кроме того, 2169 официальных наблюдателей зарегистрированы от международных организаций.

Среди них: "Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ" - 813, "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" - 384, "Всемирный конгресс украинцев" - 219,"Международная неправительственная организация "Canadem" - 160, "Парламентская ассамблея ОБСЕ" - 118, "Украинский конгрессовый комитет Америки" - 78.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отменила регистрацию нескольких международных наблюдателей. Рассмотрев соответствующее обращение, комиссия отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года