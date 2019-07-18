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Суд снова разрешил Онищенко участвовать в выборах

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 16:17
Суд снова разрешил Онищенко участвовать в выборах
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Решение принято по вновь открывшимся обстоятельствам

Шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную раду. Об этом сообщает Slidstvo.info со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской школе верховой езды. 

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам. Поэтому обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе на Киевщине.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко в возможности баллотироваться.

Напомним, 26 июня Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Онищенко. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания 15 июня ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Александр ОнищенковыборыВерховная Рада
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