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ЦВК Білорусі оновила результати виборів

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 16:23
ЦВК Білорусі оновила результати виборів
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Лідирує чинний президент

Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє видання TUT.by з посиланням на дані ЦВК.

Результати голосування такі:

  • Олександр Лукашенко - 80,08%;
  • Світлана Тихановьска - 10,09%;
  • Ганна Канопацька - 1,68%;
  • Андрій Дмитрієв - 1,21%;
  • Сергій Черечень - 1,15%;
  • Проти всіх - 4,6%.

Зазначимо, в Білорусі почалися масові протести після проведення виборів президента, на яких за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив, що влада м'яко реагувала на протести в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні.

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