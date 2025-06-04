Без цих документів на НМТ не пустять: як підготуватись і що обов'язково мати з собою

Основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) тривають. Для того, щоб у день тестування не виникало зайвих хвилювання, випускникам радять заздалегідь переконатися, що все готово.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Напередодні НМТ в УЦОЯО радять, перш за все, переконатись:
"Такі прості кроки допоможуть почуватися впевненіше й спокійніше у важливий день", - пояснили українцям.
Для того, щоб не мати проблем із допуском до ТЕЦ, потрібно заздалегідь:
Обидва документи розміщені в персональному кабінеті учасника НМТ.
"Звертаємо увагу: для допуску до ТЕЦ учасник обов'язково повинен мати із собою сертифікат та документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина для виїзду за кордон тощо)", - додали в УЦОЯО.
Крім того, українцям радять заздалегідь побудувати маршрут доїзду до ТЕЦ.
Вхід до персонального кабінету можливий у два способи:
"Якщо для входу ви вводитимете інформацію вручну - уважно перевіряйте її правильність", - наголосили в УЦОЯО.
Українцям нагадали також про деякі особливості входу до персонального кабінету - залежно від документа, за яким була проведена реєстрація:
Якщо ви раптом забули пароль до персонального кабінету, відновити доступ до нього можна через опцію "Що робити, якщо Ви створили, але забули власний пароль?".
Вона розміщена безпосередньо під полем для введення.
Після натискання на її посилання ви потрапите на сторінку з переліком контактів регіональних центрів оцінювання якості освіти.
"Зателефонуйте або надішліть листа до того з них, який опрацьовував ваші документи - і вам допоможуть відновити пароль", - пояснили в УЦОЯО.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні правила НМТ 2025 року - що треба знати, щоб не втратити бали.
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