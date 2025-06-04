Без цих документів на НМТ не пустять: як підготуватись і що обов'язково мати з собою

За крок до НМТ: поради випускникам

Напередодні НМТ в УЦОЯО радять, перш за все, переконатись:

чи є у випускників доступ до персонального кабінету;

чи є всі документи, потрібні для допуску до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

"Такі прості кроки допоможуть почуватися впевненіше й спокійніше у важливий день", - пояснили українцям.

Що потрібно мати для допуску до ТЕЦ

Для того, щоб не мати проблем із допуском до ТЕЦ, потрібно заздалегідь:

завантажити (й за можливості - роздрукувати) сертифікат учасника НМТ;

завантажити (й за можливості - роздрукувати) відповідне запрошення.

Обидва документи розміщені в персональному кабінеті учасника НМТ.

"Звертаємо увагу: для допуску до ТЕЦ учасник обов'язково повинен мати із собою сертифікат та документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина для виїзду за кордон тощо)", - додали в УЦОЯО.

Крім того, українцям радять заздалегідь побудувати маршрут доїзду до ТЕЦ.

Як можна увійти до персонального кабінету

Вхід до персонального кабінету можливий у два способи:

через застосунок "Дія";

шляхом уведення особистих даних (РНОКПП та номера документа, що посвідчує особу).

"Якщо для входу ви вводитимете інформацію вручну - уважно перевіряйте її правильність", - наголосили в УЦОЯО.

Як увійти до персонально кабінету (інфографіка: testportal.gov.ua)

Особливості входу до персонального кабінету

Українцям нагадали також про деякі особливості входу до персонального кабінету - залежно від документа, за яким була проведена реєстрація:

в ID-картці немає серії, тому відповідне поле із серією залишайте порожнім;

серію та номер закордонного паспорта вводьте в одному полі;

правильно вибирайте тип документа, за яким здійснювали реєстрацію;

якщо під час реєстрації ви встановили пароль - вводьте його уважно.

Що робити тим, хто забув пароль

Якщо ви раптом забули пароль до персонального кабінету, відновити доступ до нього можна через опцію "Що робити, якщо Ви створили, але забули власний пароль?".

Вона розміщена безпосередньо під полем для введення.

Після натискання на її посилання ви потрапите на сторінку з переліком контактів регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Зателефонуйте або надішліть листа до того з них, який опрацьовував ваші документи - і вам допоможуть відновити пароль", - пояснили в УЦОЯО.