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Без этих документов на НМТ не пустят: как подготовиться и что обязательно иметь с собой

Для допуска к НМТ при себе нужно иметь некоторые обязательные документы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Основные сессии национального мультипредметного теста (НМТ) продолжаются. Для того чтобы в день тестирования не возникало лишних волнений, выпускникам советуют заранее убедиться, что все готово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

За шаг до НМТ: советы выпускникам

Накануне НМТ в УЦОКО советуют, прежде всего, убедиться:

  • есть ли у выпускников доступ к персональному кабинету;
  • есть ли все документы, необходимые для допуска к временному экзаменационному центру (ТЭЦ).

"Такие простые шаги помогут чувствовать себя увереннее и спокойнее в важный день", - объяснили украинцам.

Что нужно иметь для допуска в ТЭЦ

Для того чтобы не иметь проблем с допуском к ТЭЦ, нужно заранее:

  • загрузить (и по возможности - распечатать) сертификат участника НМТ;
  • загрузить (и по возможности - распечатать) соответствующее приглашение.

Оба документа размещены в персональном кабинете участника НМТ.

"Обращаем внимание: для допуска к ТЭЦ участник обязательно должен иметь с собой сертификат и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина для выезда за границу и т.д.)", - добавили в УЦОКО.

Кроме того, украинцам советуют заранее построить маршрут проезда к ТЭЦ.

Как можно войти в персональный кабинет

Вход в персональный кабинет возможен двумя способами:

  • через приложение "Дія";
  • путем ввода личных данных (РНУКПН и номера документа, удостоверяющего личность).

"Если для входа вы будете вводить информацию вручную - внимательно проверяйте ее правильность", - отметили в УЦОКО.

Как войти в персональный кабинет (инфографика: testportal.gov.ua)

Особенности входа в персональный кабинет

Украинцам напомнили также о некоторых особенностях входа в персональный кабинет - в зависимости от документа, по которому была проведена регистрация:

  • в ID-карте нет серии, поэтому соответствующее поле с серией оставляйте пустым;
  • серию и номер загранпаспорта вводите в одном поле;
  • правильно выбирайте тип документа, по которому осуществляли регистрацию;
  • если при регистрации вы установили пароль - вводите его внимательно.

Что делать тем, кто забыл пароль

Если вы вдруг забыли пароль к персональному кабинету, восстановить доступ к нему можно через опцию "Что делать, если Вы создали, но забыли свой пароль?".

Она размещена непосредственно под полем для ввода.

После нажатия на ее ссылку вы попадете на страницу с перечнем контактов региональных центров оценивания качества образования.

"Позвоните или отправьте письмо в тот из них, который обрабатывал ваши документы - и вам помогут восстановить пароль", - объяснили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали об основных правилах НМТ 2025 года - что нужно знать, чтобы не потерять баллы.

Читайте также, как не потерять шанс и сдать тест позже, если вы не смогли принять участие в основной сессии НМТ по уважительным причинам.

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