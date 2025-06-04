Без этих документов на НМТ не пустят: как подготовиться и что обязательно иметь с собой

Основные сессии национального мультипредметного теста (НМТ) продолжаются. Для того чтобы в день тестирования не возникало лишних волнений, выпускникам советуют заранее убедиться, что все готово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Накануне НМТ в УЦОКО советуют, прежде всего, убедиться:
"Такие простые шаги помогут чувствовать себя увереннее и спокойнее в важный день", - объяснили украинцам.
Для того чтобы не иметь проблем с допуском к ТЭЦ, нужно заранее:
Оба документа размещены в персональном кабинете участника НМТ.
"Обращаем внимание: для допуска к ТЭЦ участник обязательно должен иметь с собой сертификат и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина для выезда за границу и т.д.)", - добавили в УЦОКО.
Кроме того, украинцам советуют заранее построить маршрут проезда к ТЭЦ.
Вход в персональный кабинет возможен двумя способами:
"Если для входа вы будете вводить информацию вручную - внимательно проверяйте ее правильность", - отметили в УЦОКО.
Украинцам напомнили также о некоторых особенностях входа в персональный кабинет - в зависимости от документа, по которому была проведена регистрация:
Если вы вдруг забыли пароль к персональному кабинету, восстановить доступ к нему можно через опцию "Что делать, если Вы создали, но забыли свой пароль?".
Она размещена непосредственно под полем для ввода.
После нажатия на ее ссылку вы попадете на страницу с перечнем контактов региональных центров оценивания качества образования.
"Позвоните или отправьте письмо в тот из них, который обрабатывал ваши документы - и вам помогут восстановить пароль", - объяснили в УЦОКО.
Напомним, ранее мы рассказывали об основных правилах НМТ 2025 года - что нужно знать, чтобы не потерять баллы.
Читайте также, как не потерять шанс и сдать тест позже, если вы не смогли принять участие в основной сессии НМТ по уважительным причинам.
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