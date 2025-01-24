Цифровізація послуг. У "Дії" відновили роботу 13 важливих сервісів

Нагадаємо, зранку 19 грудня 2024 року на рівні мережевої інфраструктури України почались проблеми. Недоступними стали реєстри, які входять до компетенції Міністерства юстиції України (а також кол-центр і офіційний веб-сайт відомства), відбулись збої в роботі ДП "Національні інформаційні системи" (яке обслуговує реєстри).

Користувачі почали масово скаржитись на проблеми в роботі "Резерв+". Єдиний портал державних послуг "Дія" повідомив про призупинку реєстрів.

Пізніше цього ж дня стало відомо, що Україна зазнала однієї з наймасштабніших кібератак за останній час (за якою стояли російські хакери).

Через технічний збій у роботі державних реєстрів тимчасово призупинили надання низки послуг і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За словами народного депутата Олександра Федієнка, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників (які мали доступ до реєстрів).

23 січня 2025 року стало відомо, що в додатку "Дія" відновили роботу послуги "Шлюб онлайн" - сервіс знову почав приймати заявки на одруження. Тоді ж у застосунку повернулися послуги "єОселя" та зміна місця проживання.

Тим часом досі не запрацював сервіс виконавчих проваджень - у "Дії" повідомили, що працюють над відновленням послуги й про повернення можливості перегляду виконавчих проваджень повідомлять у соціальних мережах.

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